شاهد..رائدا فضاء يجريان عمليات صيانة خارجية لمحطة دولية

عرضت فضائية يورونيوز عربية لقطات ظهر من خلالها رائدا الفضاء مايك هوبكينز وفيكتور جلوفر من وكالة "ناسا" الأميركية، وهما يسبحان اليوم في الفضاء لمدة ست ساعات ونصف الساعة.





وأوضحت يورونيوز في تقريرها أن هذا العمل يأتي ذلك في سياق استكمال جهود أربع سنوات لتحديث شبكة الطاقة الخاصة بمحطة الفضاء الدولية وتثبيت كاميرا عالية الدقّة في الجسم الخارجي للمحطة.





ومحطة الفضاء الدولية باتت الآن مزوّدة بـ24 بطارية من الليثيوم أيون لحفظ الطاقة التي تحصل عليها من الألواح الشمسية وتغذي البطاريات الضخمة التي تتجاوز الواحدة منها 180 كيلوجراما، واللازمة للمختبرات ولأجهزة الرصد والتشغيل والاتصالات المثبتة في المحطة.