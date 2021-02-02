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رياضة

أول رد فعل من رامي ربيعة عقب فشل انضمامه لـ المقاولون العرب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرص رامي ربيعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بـ فيديو له اثناء مرانه في استاد التتش عقب سفر يعثة الفريق لـ الدوحة لخوض مباراة الفريق أمام الدحيل القطري في كاس العالم للأندية.
ونشر "ربيعة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له اثناء اجاء بعض التدريبات للحفاظ على مستواه البدني.

وكان "ربيعة" يقترب من الانضمام لـ فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن نظرا لسفر محمود ال خطيب رئيس النادي تأخر الحصول على موافقته، مما أخر اتمام الصفقة قبل غلق باب القيد في اتحاد الكرة.
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