نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

يتشكي الكبير والصغير من مشكلة

ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها سوء اتباع النظام الغذائي فالاغلبية يقبل على تناول الوجبات السريعة كما أن الأطفال يتعدون عن نظام الأطعمة الغنى بالكالسيوم.