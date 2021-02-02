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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 م
بخاخ لعلاج كورونا
بخاخ لعلاج كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...

وجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة التنفسية الأوروبية ، تؤكد بأن بخاخ الأنف الذي يحمي من أعراض البرد، ويساعد مرضى الربو على التنفس بشكل أمن، يمكن ان يكون فعال بشكل جيد ضد فيروس كورونا.

يتشكي الكبير والصغير من مشكلة آلام العظام والمفاصل، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها سوء اتباع النظام الغذائي فالاغلبية يقبل على تناول الوجبات السريعة كما أن الأطفال يتعدون عن نظام الأطعمة الغنى بالكالسيوم.

يحتوي الفريك على نسبة عالية من الحديد الذي يحتاجه الجسم، وهو أمر ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يحتوي أيضًا على العديد من فيتامينات ب، مثل حمض الفوليك والثيامين ، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من البوتاسيوم وحمض البانتوثنيك والكالسيوم وفيتامين هـ .

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهتات " إنستجرام" بإطلالة مثيرة تلفت الأنظار، وتكشف عن جمالها.


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