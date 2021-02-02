دينا فؤاد: شخصية حنان بمسلسل جمال الحريم أرهقتني

تحدثت دينا فؤاد عن شخصية "حنان" التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل "جمال الحريم" في برنامج لايت شو المذاع على الحياة، وقالت أنها شخصية مركبة وصعبة جدا وجديدة على شخصيتها، ولفتت إلى أنها لاتنكر أنها أرهقتها كثيرًا لأنها تطلبت مجهود ضخم من حيث الأداء والمكياج والانفعالات، واحتاجت الى تحضيرات خاصة، ومذاكرة، وفهم ووعى بمفرداتها.

ونسبت دينا فؤاد نجاح أعمالها لشركة سينرجى، حيث لعبت من انتاجها مسلسلى "الاختيار" والتى كرمت عليه من قبل الرئيس السيسى، ومسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب، وأيضا مسلسلها الأخير "جمال الحريم" المعروض حاليا على dmc.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.





ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.