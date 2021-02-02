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السيسي يؤكد دعم مصر للكونغو في رئاستها للاتحاد الأفريقي القادمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:30 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم التاكد على ترسيخ دعائم الاقتصاد والسلام والاستقرار الداخلي بما يفتح افاق التنمية والرخاء لجميع الشعب الكنغولي، وتحفظ هياكل ومقدرات الدولة للاستمرار في مسار التحول الديمقراطي والمؤسسي.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الكونغو، انه تزامنت زيارته مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي، واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المستمر له خلال فترة رئاسته للاتحاد والثقة الكاملة والحكيمة فيه.

وأوضح أنه يثق أن رئيس الكونغو سيحقق نجاحا كبيرا في تلك الفترة الرئاسية للاتحاد الافريقي، وأن دول افريقيا كلها تقف لجميع تحدياتها معا، وعلى راسها مواجهة تفشي فيروس كورونا، الي جانب القضاء على التطرف والارهاب، بالاضافة الي تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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