ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طلب عاجل من ألمانيا لإدارة بايدن بشأن ليبيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:34 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
دعت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الانخراط أكثر في أزمة ليبيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه يريد من الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن إظهار مزيد من المشاركة في ليبيا التي تشهد فوضى وصراعا منذ عقد.

وأضاف "ماس" أن واشنطن لديها الوسائل والنفوذ للقيام بدورأكبر.

وتستمر جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي يشارك فيها مندوبون من جميع الأطراف الليبية في جنيف حتى الجمعة المقبل.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان، وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الموافقة الرسمية أهم.. ألمانيا ترفض السير على خطى بريطانيا بشأن لقاح كورونا

رسائل قاسية من ألمانيا لأمريكا وتركيا: لن نتحمل أعباء سياساتكم

أردوغان في ورطة.. تركيا بين مطرقة العقوبات الأوروبية وسندان الأزمة الاقتصادية

تركيا بين مطرقة العقوبات وسندان الأزمة الاقتصادية.. اليونان وقبرص وفرنسا تحاصر أردوغان من داخل الاتحاد الأوروبي.. والمعارضة التركية تتوعد بمحاسبة عصابة الرئيس

وزير خارجية ألمانيا يدعو واشنطن لتوحيد قواها في خطة مارشال للديمقراطية

تقارير.. ارتياح ليبي بعد تضامن المسئولين للخروج من الأزمة

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام.. إطلالة جريئة لـ نيلي كريم

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

كورونا يغلق دول الخليج ويعيد البلاد للإجراءات المشددة.. ويقفل أبواب المطارات

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل

صورها مع الهضبة أحدثت ضجة.. القصة الكاملة لـ عمرو دياب والإعلامية الحسناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جذاب.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بملابس البيت.. شاهد جاستن بيبر يستقل رولز رويس كهربائية مصنعة خصيصا له ولزوجته هايلي

لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان