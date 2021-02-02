تنمية المشروعات: قمنا بتوفير فرص عمل خلال أزمة كورونا

قال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية و البشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز فى الفترة الأخيرة قام بتوفير فرص تشغيل كثيرة للمواطنين، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن فرص التشغيل كانت للعمالة غير المنتظمة، والتى كانت متأثرة بالظروف الاقتصادية.





ولفت إلى أنه تم تشغيل تلك العمالة فى مشروعات البنية الأساسية و التنمية المجتمعية كثيفة العمالة، و أن هناك 2.4 مليار جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالقري الأكثر احتياجًا.





وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة أتاح 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة خلال 6 سنوات.



