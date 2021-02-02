وزير الأوقاف يكشف عن حاجة الوزارة لتعيين 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حاجة الوزارة لتعيين أئمة وعمال جدد، موضحا أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تعيين 3 الاف إمام و3 الاف عامل وفي انتظار الموافقة، مطالبا بالدعم البرلماني في هذا الصدد.





وقال جمعه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الفترة الماضية شهدت تعيين أكثر من 4 الاف عامل، وأيضا 3 الاف إمام من خلال المسابقة، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، قائلًا : لا معيار في تعيينهم سوء الكفاءة.





وفيما يتعلق بالعمالة المغتربة، أكد وزير الأوقاف، أن هناك محافظات يتمركز فيها أبناء الأزهر لاسيما وسط الدلتا والصعيد، لكن في المقابل هناك محافظات مثل سيناء ومطروح من الطبيعي أبنائها أقل إقبالا علي الالتحاق بالأزهر لظروف السفر، مضيفًا : هل نتركها ؟ قمنا بالإعلان وقلنا أن الوظيفة في مناطق نائية وكان هناك إقرار بأن يقضي المعين 5 سنوات بهذه المحافظة.





ونوه الوزير، إلي دعم الوزارة أي عمل تشريعي لصالح العمالة المنتظمة، في ضوء الاقتراح النيابي الذي تحدث عنه أحد النواب.