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رئيس الكونغو الديمقراطية: مصر تثمن جهودنا من أجل استقرار بلادنا سياسيا وأمنيا وتعهدت بالوقوف جانبنا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:11 م
رئيس الكونغو
رئيس الكونغو
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ريهام فيكتور
قال رئيس الكونغو الديمقراطية ، فيلكس تشيسكيدى، إننا نشعر بسعادة بالغه لاستقبالنا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أشار إلى إنهناك علاقات متميزة بين الدولتين منذ وقت بعيد ومنذ سنوات الاستقلال في أفريقيا .

وأضاف " تشيسكيدى " ، من خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن الرئيس السيسى شدد إننا امتداد لهذه العلاقات الطيبة وقد أكد على أهمية وجود السلام .

واشار إلى أن السيد الرئيس السيسى شجع وثمن الجهود التى نقوم بها من اجل من اجل الاستقرار السياسى فى الدولة وكذلك من الناحية الامنية  وتعهد بالوقوف بجانبنا  .

وتابع أن الرئيس السيسى يعتقد معنا ان التنمية لا تتم بدون وجود الاستقرار وبدوم مكافحة الفساد ، ونسعى للقيام بالاداء المتميز على الصعيد الاقتصادى .
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