رئيس الكونغو الديمقراطية: مصر تثمن جهودنا من أجل استقرار بلادنا سياسيا وأمنيا وتعهدت بالوقوف جانبنا





وأضاف " تشيسكيدى " ، من خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن الرئيس السيسى شدد إننا امتداد لهذه العلاقات الطيبة وقد أكد على أهمية وجود السلام .





واشار إلى أن السيد الرئيس السيسى شجع وثمن الجهود التى نقوم بها من اجل من اجل الاستقرار السياسى فى الدولة وكذلك من الناحية الامنية وتعهد بالوقوف بجانبنا .





وتابع أن الرئيس السيسى يعتقد معنا ان التنمية لا تتم بدون وجود الاستقرار وبدوم مكافحة الفساد ، ونسعى للقيام بالاداء المتميز على الصعيد الاقتصادى .

قال رئيس الكونغو الديمقراطية ، فيلكس تشيسكيدى، إننا نشعر بسعادة بالغه لاستقبالنا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أشار إلى إنهناك علاقات متميزة بين الدولتين منذ وقت بعيد ومنذ سنوات الاستقلال في أفريقيا .