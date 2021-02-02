تعايش سلمي.. رئيس الكونغو يوجه رسالة هامة حول مفاوضات سد النهضة

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، إنه تواصل مع الجانب الأثيوبي و الجانب السودانى من أجل التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتواصل حتى يكون هناك حل يحقق التعايش السلمى بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل، مضيفا أنه أحاط الرئيس السيسي خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم، علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا رئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل علي حدة، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.
وأكد على موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتي لا نشهد تصاعدًا في التوتر، موضحا أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادي التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسي، معبرا عن تفاؤله بالوصول إلى حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمى.