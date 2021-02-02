تعايش سلمي.. رئيس الكونغو يوجه رسالة هامة حول مفاوضات سد النهضة

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، إنه تواصل مع الجانب الأثيوبي و الجانب السودانى من أجل التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة.









وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتواصل حتى يكون هناك حل يحقق التعايش السلمى بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.







