رئيس الكونغو: تبادلنا الخبرات مع مصر فيما يتعلق بـ كورونا ومياه النيل

أكد فليكس تشيسكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل.





وأضاف رئيس الكونغو الديمواقراطية، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع الرئيس السيسي، أنه تم تبادل الخبرات بين مصر والكونغو فيما يتعلق بجائحة كورونا.





وفى سياق أخر، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم التأكيد على ترسيخ دعائم الاقتصاد والسلام والاستقرار الداخلي بما يفتح افاق التنمية والرخاء لجميع الشعب الكنغولي، وتحفظ هياكل ومقدرات الدولة للاستمرار في مسار التحول الديمقراطي والمؤسسي.





وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الكونغو، انه تزامنت زيارته مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي، واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المستمر له خلال فترة رئاسته للاتحاد والثقة الكاملة والحكيمة فيه.





وأوضح أنه يثق أن رئيس الكونغو سيحقق نجاحا كبيرا خلال رئاسته للاتحاد الافريقي، وأن دول افريقيا كلها تقف لجميع تحدياتها معا، وعلى راسها مواجهة تفشي فيروس كورونا، الي جانب القضاء على التطرف والإرهاب، بالإضافة الي تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



