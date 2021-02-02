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برلمان

وكيل البرلمان يحيل بيان وزير الأوقاف إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أحال وكيل مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ، بيان ويزر الأوقاف الى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
 
كان أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد اكد أنه تم تطوير وتحديث 847 مسجدا منهم 600 مسجد بالجهود الذاتية وتم إنشاء ما يقرب من 50 مسجدا، مشيرا إلى وجود خطة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار من أجل تطوير وتحديث المساجد الأثرية.

وكشف الوزير أن 3400 مسجد كان مغلقا هندسيا عندما تولت الوزارة وإجمالي ما تم تطويره وتحديثه وصيانته 3823 مسجدا بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه وهناك نحو 2500 مسجد بالجهود الذاتية بتكلفة أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي ما أنفق على التحديث والتطوير والصيانة أكثر من 6 مليارات جنيه.
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