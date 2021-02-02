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السيسي: تعزيز الشراكة السياسية بين مصر والكونغو في كل المجالات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:59 م
السيسي
السيسي
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ياسمين القصاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النقاط التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطي، من خلال روابط أذليه وتاريخية مشتركة، ترجع إلى فترات التحرر الوطني في بلدان القارات الافريقية خلال القرن الماضي، والتي تجسدت في خصوصية العلاقات التي جمعت الدولة المصرية بزعماء وقادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار عقود.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك  مع رئيس الكونغو الديمقراطية اليوم، : "لقد أجريت مع الرئيس تشيسيكيدي مباحثات ثنائية مثمرة، تبادلنا خلالها وجهات النظر في اتجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك،  على نحو عكس الإرادة السياسية من أجل تعزيز الشراكة السياسية بين البلدين في مختلف المجالات.


ومن جانبه قال رئيس الكونغو الديمقراطية ، فيلكس تشيسكيدى ،  إننا نشعر بسعادة بالغه لاستقبالنا من قبل الرئيس السيسى الذى قد اشار إلى العلاقات المتميزة بين الدولتين منذ وقت بعيد ومنذ سنوات الاستقلال فى افريقيا .
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