ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن يونس يشيد بـ باتشيكو مع الزمالك ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:41 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق أن مباراة الفريق امام غزل المحله في الدوري المصري لن تكون سهله مطلقا خاصة وان الزمالك تعلم درس قاسي من مباراة اسوان 

وأضاف ايمن يونس في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن مباراة اسوان كانت بمثابة درس حيث قام فريق اسوان بتقديم اداء دفاعي فقط و نجح في ذلك وحصل على نقطة هامه

وتابع أن باتشيكو المدير الفني للزمالك نجح في تطوير اداء الفريق ويجيد اجراء تغييرات في الفريق مع الحفاظ على ادائه مشددا ان باتشيكو يعطي للاعبي الهجوم حريه في الاداء 

وأكمل أن باتشيكو مدرب ذكي وعلى درايه جيده بكيفيه التعامل مع كل للاعب داخل الفريق
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ5 جنيهات.. طريقة تحويل الدش لـ إريل لمشاهدة نهائي القرن مجانا

سانت ايتان لم يقصد الإهانة.. حازم إمام يشيد بـ مجلس الزمالك الحالي

نصيحة للزمالك.. حازم إمام يسخر من غلق استاد القاهرة

أيمن يونس حالة وحيدة لاستبعاد ساسي ومصطفى محمد من تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

حازم إمام يدق جرس إنذار من إمكانية توقف استخدام تقنية الفار

ترشيحاتنا

أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. حكم نهائي لمسؤولة بالشباب والرياضة

تصريح "مستفز" لوزير الري الإثيوبي عن سد النهضة

تزوير وعاهة مستديمة .. إحالة اثنين من ضباط وزارة الداخلية للجنايات

رئيس الكونغو لـ السيسي: أرغب في إنشاء نسخة من العاصمة الإدارية في بلادي

صرف حافز الأداء بأثر رجعي .. 5 زيادات تنتظر المعلمين بالقانون الجديد

أول رد فعل من رامي ربيعة عقب فشل انضمامه لـ المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك

ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S

دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا