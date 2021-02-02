ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خاصة فيما يخص الموارد المائية.. السيسي: تفعيل اللجنة المشتركة بين مصر والكونغو الديمقراطية في أقرب فرصة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:04 م
السيسي
السيسي
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن  الدولة المصرية أكدت عزمها الانطلاق بالعلاقات مع دولة الكونغو الديمقراطية إلي أفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما أن الدولتين قاموا بالاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات الفنية  للكونغو في مختلف القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية، أن تلك المباحثات تناولت تعزيز التعاون القائم بين البلدين،  في مجال الموارد المائية والري، كما أن يتم تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في تعزيز الاستفادة من مياه نهر النيل.


وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أجري مباحثات ثنائية مع الرئيس تشيسيكيدي، وخلال المباحثات تم تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى نحو عكس إرادتنا السياسية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.

واكمل:  اتفقنا على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الكونغو الديمقراطية الشقيقة في مختلف القطاعات. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة مصرية - جنوب سودانية بين السيسي وسيلفا كير في جوبا.. الاتفاق على تكثيف وتيرة اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين.. التوافق بشأن أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية .. ويؤكد: نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية

تطرقت لـ سد النهضة.. نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية

مختص بـ الشأن الدولي: زيارة رئيس الكونغو رسالة لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي

علاقات تاريخية .. السيسي يوجه رسالة هامة لـ رئيس الكونغو في أول زياراته لمصر

ترشيحاتنا

ربيعة يدخل نفق الأزمات والعقوبات تطارده بالأهلي

كورونا يتوحش.. إعلان خطير عن سلالات الفيروس المتحورة

صورها مع الهضبة أحدثت ضجة.. القصة الكاملة لـ عمرو دياب والإعلامية الحسناء

أول رد فعل من رامي ربيعة عقب فشل انضمامه لـ المقاولون العرب

مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي أمام باشاكشهير في الدوري التركي

طلب عاجل من ألمانيا لإدارة بايدن بشأن ليبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك

ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S

دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا