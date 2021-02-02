خاصة فيما يخص الموارد المائية.. السيسي: تفعيل اللجنة المشتركة بين مصر والكونغو الديمقراطية في أقرب فرصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أكدت عزمها الانطلاق بالعلاقات مع دولة الكونغو الديمقراطية إلي أفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما أن الدولتين قاموا بالاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات الفنية للكونغو في مختلف القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية، أن تلك المباحثات تناولت تعزيز التعاون القائم بين البلدين، في مجال الموارد المائية والري، كما أن يتم تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في تعزيز الاستفادة من مياه نهر النيل.





وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أجري مباحثات ثنائية مع الرئيس تشيسيكيدي، وخلال المباحثات تم تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى نحو عكس إرادتنا السياسية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.





واكمل: اتفقنا على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الكونغو الديمقراطية الشقيقة في مختلف القطاعات.