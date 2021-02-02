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كواليس استعدادات الأهلي لمواجهة الدحيل القطري.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:55 م
الأهلى
الأهلى
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البهي عمرو
عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يكشف كواليس استعدادات الأهلي لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية.

وكشفت القناة أن النادي الأهلى، بطل القارة الأفريقي، قام بالتدريب لثالث مرة فى قطر.

 وأكدت القناة أن تدريبات أمس شهدت مشاركة لعب النادي الأهلى حسين الشحات و أيضا اللاعب محمد هانى.

أثبتت الفحوصات الطبية سلبية مسحة لاعبي الأهلي، قبل مواجهة الدحيل القطري، المقرر لها الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري.\
وسيكون مران اليوم في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي ستخوض المباراة الأولي خاصة في ظل البرنامج الطبي المكثف لتجهيز الثنائي حسين الشحات ومحمد هاني.


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