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تعليم

الجامعة المصرية اليابانية تنظم مسابقة في التنمية المستدامة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:11 م
الدكتور أحمد الجوهري
الدكتور أحمد الجوهري
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نهلة الشربيني
أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة،  تنظيم مسابقة كبرى للطلاب فى البحث العلمى فى مجال التنمية المستدامة لتعزيز قدراتهم على الابداع والابتكار وتقديم الموضوعات التطبيقية  التى تساهم فى  تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.


 أكدت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة أن المسابقة تحمل عنوان "نحو غد مستدام" وتهدف الى تعزيز الإبداع لدى طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية فى مجال الاستدامة للمساهمة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية موضحة  ان  المسابقة تأتى  فى اطار التعاون بين الجامعة  و شركة بيرلا كربون مصر بعد  توقيع بروتوكول تعاون معها.


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وأضافت أن الطلاب يشاركون فى المسابقة بتقديم  ابحاث علمية  فى مجال الاستدامة ويتم تقييمها من  خلال  عدة معايير منها الآثار البيئية والنظم الايكولوجية و التأثير على المجتمع  وامكانية تطبيق المشروع و اقتصادياته.  


وأشارت الى أنه سوف يتم تقديم دروع وجوائز مالية للفائزين، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 17 الف جنيه  واالثانية 12 الف جنيه والثالثة 7 الاف جنيه مقدمة من شركة بيرلا كربون مصر  وستوزع الجوائز فى الحفل الختامى يوم 8 يونيو 2021 تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى.
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