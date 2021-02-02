رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد مشروعات تنموية بشرق العوينات

الوادي الجديد أجرى الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظةاليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بشرق العوينات على مدى يومين متتاليين للاطمئنان على سير العمل، يرافقه محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات.





بدأت الجولة بتفقد أول فندق بشرق العوينات والذي جرى تصميمه على الطراز البيئي لخدمة المستثمرين والزوار بالمنطقة وتوفير مقر إقامة مناسب لهم، حيث أشاد رئيس مركز الداخلة بالمستوى الإنشائي والخدمي بالفندق، فيما يضم الفندق 16 غرفة وقاعة اجتماعات ومطعم وكافتيريا ومسطحات خضراء.





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كما تفقد رئيس مركز الداخلة، نقطة إطفاء شرق العوينات للتأكد من جاهزيتها في حالة حدوث حرائق، ثم تفقد الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل، وكذلك تفقد مخبز القرية للاطمئنان على جودة الخبز المقدم للمواطنين.





كما التقى حنفي ، بعدد من المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات للاستماع إلى مشكلاتهم للعمل على حلها، وكذلك تفقد عدد من شركات الاستثمار الزراعي للوقوف على مدى الجدية في التنفيذ.





وأكد رئيس مركز الداخلة، أن المحافظة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لجذب الشركات الاستثمارية وذلك للتوسع في مثل هذه المشروعات والتي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.





من جانب اخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، عن إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغير كشافات الإضاءة الليلية "كشافات الصوديوم" بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري.





وأشار المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي، إلى انه تم تركيب كشافات ليد لقرى مدينة الخارجة، فيما بدء العمل بتركيب الكشافات بقرى ناصر الثورة وذلك بمعرفة العاملين المختصين بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.





وأكد الطماوي، مواصلة الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بأحياء وشوارع المدينة، موضحًا إنه يجري استبدال الكشافات العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة.





وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية تواصل استكمال باقي المناطق الأخرى بمعرفة العاملين بقسم الإنارة بالوحدة المحلية لمدينة الخارجة، وأن الخطة تتضمن تحويل جميع كشافات أحياء وقرى المركز من تقليدية مستهلكة للطاقة إلى "ليد" موفرة.





ولفت إلى أن المنظومة تؤدى إلى توفير في الطاقة الكهربية المستهلكة شهريًا، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات الليد.



