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أخبار البلد

وزير الزراعة اللبناني: التعاون مع مصر استراتيجي في مجال الأمن الغذائي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:28 م
عباس مرتضى - وزير
عباس مرتضى - وزير الزراعة اللبناني
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أ ش أ
أكد وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى أن التعاون اللبناني - المصري، استراتيجي في مجال الأمن الغذائي لا سيما في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تفعيل التبادل بما يصب في مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عباس مرتضى لسفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، حيث جرى بحث التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله خصوصا في ظل الأزمة التي تحيط بالاقتصاد اللبناني. بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية".

وأضافت الوكالة اللبنانية أن اللقاء تناول ملف استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.
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