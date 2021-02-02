كارثة إنسانية.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تكشف رقما صادما للقتلى في صراع تيجراي

أعلنت أحزاب المعارضة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 50 ألف مدني جراء القتال في تيجراي.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت ثلاثة من أحزاب المعارضة في إقليم تيجراي الإثيوبي أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا في الصراع مع القوات الحكومية الفيدرالية منذ ثلاثة أشهر، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل قبل أن تصبح "كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة".





ولم تظهر حصيلة رسمية للقتلى منذ بدء الصراع في أوائل نوفمبر بين القوات الإثيوبية وقوات تيجراي.





وكانت الأمم المتحدة أطلقت تحذيرًا للسلطات الإثيوبية من مغبة الاستمرار في ممارساتها ضد إقليم تيجراي، موضحة أن الحرب التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تسببت في فقدان آلاف اللاجئين.





وقالت الأمم المتحدة، إن 20 ألف لاجئ في عداد المفقودين جراء الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك بعد تدمير معسكرين في الإقليم.





كما ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إنه قد وصل حوالي 3000 شخص إلى مخيم آخر في ماي آيني، الذي يمكن للأمم المتحدة الوصول إليه.





وقال فيليبو جراندي، مستشهدا بشهادة قُدمت له في زيارة للمخيم أثناء رحلة استغرقت أربعة أيام لعقد اجتماعات مع مسؤولين في إثيوبيا، "وقع العديد من اللاجئين رهينة لتبادل إطلاق النار، وتمّ اختطافهم وأجبروا على العودة إلى إريتريا تحت ضغط من القوات الإريترية".





وفر اللاجئون، ومعظمهم من إريتريا المجاورة، من ملاجئ هيتساتس وشيميلبا اللتين دمرتا في القتال، الذي اندلع بتيجراي.