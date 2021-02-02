ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كارثة إنسانية.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تكشف رقما صادما للقتلى في صراع تيجراي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:28 م
الصراع في تيجراي
الصراع في تيجراي
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت أحزاب المعارضة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 50 ألف مدني جراء القتال في تيجراي.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت ثلاثة من أحزاب المعارضة في إقليم تيجراي الإثيوبي أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا في الصراع مع القوات الحكومية الفيدرالية منذ ثلاثة أشهر، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل قبل أن تصبح "كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة".

ولم تظهر حصيلة رسمية للقتلى منذ بدء الصراع في أوائل نوفمبر بين القوات الإثيوبية وقوات تيجراي.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت تحذيرًا للسلطات الإثيوبية من مغبة الاستمرار في ممارساتها ضد إقليم تيجراي، موضحة أن الحرب التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تسببت في فقدان آلاف اللاجئين.

وقالت الأمم المتحدة، إن 20 ألف لاجئ في عداد المفقودين جراء الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك بعد تدمير معسكرين في الإقليم.

كما ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إنه قد وصل حوالي 3000 شخص إلى مخيم آخر في ماي آيني، الذي يمكن للأمم المتحدة الوصول إليه.

وقال فيليبو جراندي، مستشهدا بشهادة قُدمت له في زيارة للمخيم أثناء رحلة استغرقت أربعة أيام لعقد اجتماعات مع مسؤولين في إثيوبيا، "وقع العديد من اللاجئين رهينة لتبادل إطلاق النار، وتمّ اختطافهم وأجبروا على العودة إلى إريتريا تحت ضغط من القوات الإريترية".

وفر اللاجئون، ومعظمهم من إريتريا المجاورة، من ملاجئ هيتساتس وشيميلبا اللتين دمرتا في القتال، الذي اندلع بتيجراي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 40 ألفا

مراقبة كاملة وتهديدات بالقتل| رئيس الوزراء الإثيوبي يكشف مؤامرة جبهة تيجراي ضده

اللاجئون بـ إثيوبيا في خطر بسبب الصراع مع تيجراي.. وتحذيرات أممية من كارثة غذائية

احتجاجا على الغزو الإريتري والنهب.. مظاهرات في عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

قتلى وأسرى.. إثيوبيا تكشف مصير متمردي تيجراي

تحركات مقلقة.. الأمم المتحدة تهاجم إثيوبيا بسبب عمليات تهجير اللاجئين

ترشيحاتنا

شاهد.. قائد القوات الجوية يستقل طائرة مقاتلة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع فرنسا

خاص.. شاهد أبرز النجوم في حفل زفاف لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

الحكومة: تكليف الهيئة الهندسية بالإشراف على تطوير وتنمية القرى المصرية بـ 10 محافظات

كورونا يتوحش.. إعلان خطير عن سلالات الفيروس المتحورة

وقع للأهلي.. شوبير يكشف كواليس انضمام أسامة جلال لـ بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك يوميا؟

سعر ومواصفات كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022.. صور

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك