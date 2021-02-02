الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة

فيما بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري والمقدم من زهرة مكتبة المنصورة العامة من ذوي الهمم جينا عادثم اعقبها إفتتاح معرض للفن التشكيلي إنتاج ورشة فنية لفريق مكتبة المنصورة العامة الفني بقيادة المبدعة هدى العجمي .

كما ألقت جيهان عبد الحافظ مدير مكتبة المنصورة العامة كلمة عن الدور الحيوي لرجال الشرطة وقامت بشكر الشرطه المصرية من قيادات وضباط وأفراد أمن فى عيدهم 69 وأشارت الى ان الإنسان يستطيع تحمل مشقات عديدة في الحياة وتقتله لحظة فقد الأمان أو إنعدام الأمن.



