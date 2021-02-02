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محافظات

الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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همت الحسينى
نظمت مكتبة المنصورة العامة بقيادة جيهان عبد الحافظ مدير المكتبة اليوم الثلاثاء ندوة إحتفالًا بعيد الشرطة المصرية ال ٦٩  بعنوان "الشرطة المصرية درع الأمن و الأمان" بحضور "العقيد الدكتور  حاتم طه" وكيل إدارة مرور الدقهلية ممثلًا عن جهاز الشرطة المصرية.

فيما  بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري والمقدم من زهرة مكتبة المنصورة العامة من ذوي الهمم جينا عادثم اعقبها إفتتاح معرض للفن التشكيلي إنتاج ورشة فنية لفريق مكتبة المنصورة العامة الفني بقيادة المبدعة هدى العجمي . 

كما ألقت جيهان عبد الحافظ مدير مكتبة المنصورة العامة كلمة عن الدور الحيوي لرجال الشرطة وقامت بشكر الشرطه المصرية من قيادات وضباط وأفراد أمن فى عيدهم 69 وأشارت الى ان الإنسان يستطيع تحمل مشقات عديدة في الحياة وتقتله لحظة فقد الأمان أو إنعدام الأمن.

ومن جانبه تحدث العقيد الدكتور حاتم طه عن دور الشرطة مؤكدا رسالة الأمن رسالة إنسانية وتعد ركيزة هامة من الركائز التي يقوم عليها الأمن، والتي نصت عليها الشرائع السماوية .

وتحدث عن أهمية تواصل الجهاز الشرطي مع الشعب  وتوافر الثقة المتبادلة بين المواطن و الشرطة، وأوضح سبب اختيار يوم 25 يناير عيدًا للشرطة حيث يرجع إلى موقعة الاسماعيلية 1952 حيث صمد رجال الشرطة أمام قوات الإحتلال البريطاني و سقط منها 50 شهيدا و80 جريحا.

كما قدم فريق  للفريق الموسيقي لمكتبة المنصورة العامة بقيادة المايسترو أحمد بشير مجموعه من الاغانى وطنية كما ألقيت قصيدة عن الشهيد بعنوان "يا قلب أمك" إلقاء الطفلة روان سامي البحراوي.

وفى النهاية عبر جميع الحضور عن تقديرهم للشرطة المصرية و الدور  الحيوي الذي تقدمه فى خدمة الوطن و قدمت  جيهان عبد الحافظ درع المكتبة للعقيد الدكتور حاتم طه تقديرًا لكل أبناء الشرطة المصرية مقدمة الشكر لفريق عمل المكتبة وفريق متطوعي الهلال الأحمر فرع الدقهلية على جهودهم في تنظيم اللقاء.


الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
الشرطة المصرية درع الأمن والأمان.. ندوة بمكتبة المنصورة العامة
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