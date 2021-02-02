بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية.. صور

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية.





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعزت سلامة، مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفرالشيخ وعطية نصر، منسق الهيئة مع الجامعة ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة ومحمد صلاح عمار، مدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة بالجامعة.





وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة تبذل دورًا إيجابيًا في دعم القضايا القومية وعلى رأسها محو الأمية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.





وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اهتمام القيادة السياسية بملف الأمية ما يؤكد بذل أقصى الجهود لمواجهته ، مشيرا إلى أن تقدم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية القومية ، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.





وأشار د. دسوقي إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس هذا الاهتمام وتعزيزًا للدور المجتمعي للجامعة في القضايا القومية وخصوصا قضايا محو الأمية ، كما يأتي في إطار المسئولية المجتمعية ويرسخ ثقافة العطاء لدى الشباب ويغرس مفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة لديهم .





من جانبه أشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية الدكتور عاشور عمري إلى التعاون الوثيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للقضاء على محو الأمية، باعتبارها أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، وأن جامعة كفرالشيخ تولى قضية محو الأمية دعم غير مسبوق.

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وفي ختام توقيع البروتوكول تبادل الجانبان الدروع والصور التذكارية.



