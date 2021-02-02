أحمد الفيشاوى ينشر بوستر فيلم 30 مارس.. شاهد

وعلق الفيشاوى، قائلا:" 30 مارس قريباََ بالسينما " .

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.



