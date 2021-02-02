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كندا تفرض إجراءات صحية مشددة لتخفيض حركة الطيران.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:50 م
حركة الطيران.
حركة الطيران.
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ندى عبد العزيز
فى إطار حرص الدول لمنع موجة فيروس كورونا الثانية من الخروج على السيطرة فرضت كندا إجراءات صارمة على الرحلات الجوية الدولية بجانب الحظر المفروض  وفقًا لتقرير قناة العربية .

وفى هذا السياق قال شريف السبعاوي نائب وزير السياحة أن الآلاف من المواطنين الكنديين سافرو خارج كندا فى عطلة أعياد الميلاد وكانو مصدرًا  لفيروس كورونا.

وأضاف السبعاوي أن البيانات أثبتت أن ٣٪؜ من القادمين كانت فحوصاتهم لفيروس كورونا إيجابية.

وأوضح السبعاوي أنه وفقًا لهذه البيانات اتخذت الحكومة الفيدرالية قرار إغلاق الحدود.

وقد أعلنت كندا  قيودًا صارمة على المسافرين القادمين إلى البلاد مجددا، وهى حجر صحى فى فندق لمدة ٣ أيام و دفع أكثر من ٢٠٠٠ دولار تشمل تدابير الصحة العامة وإجراءات الاختبار والنقل.
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