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فن

ريهام أيمن تثير إعجاب جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها بـ عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها.. وجاءت التعليقات كالآتى : 


جميلة جدا  - احلى طلة واحلى ريهام -  يسعد مساكي يا ملكة يا قمر 


وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 


يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  


ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي.. بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  


وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.  
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