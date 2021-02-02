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رياضة

تقارير: نيمار يتوصل لاتفاق لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة 4 مواسم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:53 م
نيمار
نيمار
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، اقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 4 سنوات.


وبحسب قناة TNT البرازيلية، فإن نيمار توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده مع الفريق لمدة 4 سنوات.


وأشارت القناة الى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد نيمار سيكون هذا الأسبوع، ليقطع الطريق أمام إمكانية عودته مرة أخرى لـ برشلونة الإسباني.


كما أكدت إذاعة RMC الفرنسية خبر تجديد عقد نيمار، الذي سيمد إقامته مع الفريق الباريسي لعام 2026.


وانتقل نيمار لصفوف باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.
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