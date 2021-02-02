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منوعات

شاهد.. لحظة القبض على راكب مخمور بعد ضربه مضيفة جوية بالرأس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات مثيرة لركاب طائرة وهم  يهتفون  عندما تم القبض على رجل مخمور اقدم على ضرب مضيفة جوية بالرأس على متن رحلة جوية كانت متجهة إلى مانشستر.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان دانيال هندري ، 24 عامًا ، على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة من تينيريفي عندما قال لمضيفة الطائرة: "يا إلهي ، سألكمك ، سأضرب رأسك بالداخل" وذلك بعد رفضه ارتداء قناع.


 استمعت المحكمة إلى أن هندري ، الذي شرب ثلاثة أرباع زجاجة فودكا ، قام بضرب أحد أعضاء فريق العمل برأسه قبل أن "يمس" ذراع امرأة ويحاول معانقتها.


 تم استدعاء مراقبي الحركة الجوية في محاولة لتحويل الرحلة وسط اضطراب هندري ، لكن القبطان لم يتمكن من القيام بذلك حيث تم إغلاق العديد من المطارات وسط أزمة كورونا.

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