وزيرة الصناعة للنواب: البرلمان داعم ومحرك رئيسي للسياسات الحكومية وخدمة مصالح المواطن المصري

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقب استعراضها لرؤية وخطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس أن النتائج الايجابية التى تم إستعراضها لم تكن لتتحقق لولا التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة وكذلك السلطة التشريعية في مصر ممثلةً في مجلس النواب والذي يعد المحرك والداعم الرئيسي للسياسات الحكومية المتخذة بما يصب في مصلحة المواطن المصري مدعوما بما يتمتع به المجلس من نخبة من العلماء وذوي الخبرات ورجال الأعمال.





وأشارت جامع في هذا الصدد إلى تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع كافة أعضاء المجلس بما فيه صالح الوطن، معربةً عن خالص التهنئة لأعضاء المجلس على فوزهم بالإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب وبدء انعقاد جلساته للاضطلاع بمهامه الوطنية والقومية المسندة إليه فى الرقابة والتشريع.





وأشادت الوزيرة بحرص المجلس على إرساء قواعد دستورية عظيمة من التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم في دفع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة، ويعلي من قيم المسئولية الوطنية لكافة مؤسسات الدولة تجاه شعب مصر العظيم لتحقيق آماله وتطلعاته.