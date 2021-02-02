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محافظات

استئصال كيس ضخم من بطن طفلة بالسويس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:15 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
نجح أطباء مستشفى السويس بإشراف الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس  في إستئصال كيس ضخم بالبطن لطفلة عمرها خمسة أيام .

قال البرعي إن هذه العملية تأتي إستمرارًا لنجاحات مستشفى السويس العام في إجراء الجراحات الدقيقة، موضحا أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد نصر  إستشارى جراحة أطفال قام بالتدخل الجراحي وذلك فور إخطارهم بالحالة.

وأضاف البرعي أن  الطفل تم تحويله لقسم الحضانات لحين اتمام الشفاء برئاسة الدكتور وليد عبد المولى و والدكتورة ايمان درويش استشارى الأطفال.

شارك في العملية الجراحية الأطباء محمد ايمن اخصائي الجراحة و محمد عبد الحق استشاري التخدير و سامح رفعت وهبة صلاح اخصائي تخدير كما شارك  محمد محروس و رحمة محمد من تمريض العمليات.
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