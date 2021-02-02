استئصال كيس ضخم من بطن طفلة بالسويس

نجح أطباء مستشفى السويس بإشراف الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس في إستئصال كيس ضخم بالبطن لطفلة عمرها خمسة أيام .





قال البرعي إن هذه العملية تأتي إستمرارًا لنجاحات مستشفى السويس العام في إجراء الجراحات الدقيقة، موضحا أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد نصر إستشارى جراحة أطفال قام بالتدخل الجراحي وذلك فور إخطارهم بالحالة.





وأضاف البرعي أن الطفل تم تحويله لقسم الحضانات لحين اتمام الشفاء برئاسة الدكتور وليد عبد المولى و والدكتورة ايمان درويش استشارى الأطفال.



