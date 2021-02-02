أوزيل يحقق الصدارة مع فنربخشة في أول مشاركة له مع ناديه الجديد





شارك الألماني المنتقل حديثا من أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 77 من المباراة كبديل لمامي ثيام، وظهر بأداء جيد داخل الملعب خلال الربع ساعة التي شارك فيها.







ويتصدر فناربخشة ترتيب الدوري التركي الممتاز ب 48 نقطة بفارق اربعة نقاط عن نادي بشكتاش.







وإنتقل أوزيل البالغ 32 عاما من الجانرز الى النادي التركي بعد التوصل لاتفاق لينتقل اللاعب لفنربخشة بدون مقابل مادي.







ووقع أوزيل على تخفيض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى فناربخشة، حيث عقدت صفقة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.







ونشر موقع "سبورت ميل" في وقت سابق أن أوزيل أجرى محادثات مع المدرب ميكيل أرتيتا بشأن إنهاء عقده البالغ 350 ألف جنية إسترليني أسبوعيا، بسبب شطب المدرب إسمه مرارا من قائمة الأساسيين في الفريق.







ولم يظهر اللاعب الحاصل على بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده 2014 بأداء قوي منذ أكثر من 10 أشهر، وكان آخر مشاركة له مع ناديه في مارس الماضي ضد وست هام.

لعب مسعود أوزيل أولى مبارياته الليلة مع نادي فناربخشة التركي ضد هاتاي سبور التي انتهت بفوز فناربخشة 2/1.