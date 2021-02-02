مسن يستغيث بوزيرة التضامن لسرعة صرف معاشه.. شاهد

استغاث المواطن ربيع اسماعيل محمد حسن، من قرية طهما بمركز العياط محافظة الجيزة، بالدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، وذلك من أجل سرعة صرف معاشه بعد وصوله السن القانوني وخروجه على المعاش .





و قال المواطن ربيع إسماعيل، لصدى البلد في استغاثته العاجلة، أنه يعمل بمركز خاص لذوي الإحتياجات الخاصة، وبلغ السن القانوني في شهر سبتمبر عام 2020م، ورغم تقدمه بجميع الأوراق اللازمة لصرف المعاش إلى مكتب التأمينات الإجتماعية بالبساتين، ولكن لم يتم صرف المعاش إلى الآن .





وأضاف المواطن ربيع إسماعيل، أنه يعول أسرة كبيرة، ولديه أولاده بالمدارس والجامعات، ومضى خمسة شهور دون جدوى .





وأشار المواطن ربيع إسماعيل، أنه يناشد الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، من المنظور الإنساني والتعجب من مرور خمسة شهور دون صرف المعاش ، متسائلًا كيف أتدبر إحتياجاتي الضرورية اليومية ؟ .