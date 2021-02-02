أول تحرك برلماني بسبب حريق عمارة الدائري

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي، بشأن حريق عمارة الطريق الدائري وما الإجراءات التى تمت لاحتواء الحريق من جهة، وآليات منح التراخيص من جهة أخرى.





وأضاف "منصور" في طلبه، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يستلزم إعادة دراسة آليات منح التراخيص والرقابة من الأحياء، لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى وما يعقبها من خسائر فادحة.





وكان أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ وذلك في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة، للوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها.





وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن فتح التحقيق جاء لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على سيادته للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.



