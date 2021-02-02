دراسة تكشف مزايا خاصة لـ لقاح كورونا الروسي

أظهرت دراسة جديدة أن لقاح كورونا المعروف بـ سبوتنك الروسي Sputnik V فعال للغاية، حيث أظهر اللقاح المثير للجدل سابقًا نتائج واعدة في تجربة المرحلة الثالثة، ويبدو أن فاعليته عالية أيضًا بالنسبة إلى مجموعة خطر الإصابة بفيروس كورونا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.





تظهر النتائج الأولية أن اللقاح الروسي سبوتنيك Gam-COVID-Vac ، فعال بنسبة 91.6٪ ضد أعراض كورونا





ونُشرت النتائج الأولية لهذه الجولة النهائية الحاسمة من الاختبارات في المجلة الطبية المرموقة The Lancet .





ووفقا لما أورده موقع "دوتش فيله" تستند النتائج إلى بيانات ما يقرب من 20000 شخص شاركوا في الدراسة في 25 مستشفى وعيادة في موسكو من سبتمبر حتى نوفمبر 2020.





يقول باحثون في مركز الجمالية القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا ، إنهم سعداء بالنتائج، وقالوا "لقد أظهر تحليلنا المؤقت لتجربة المرحلة الثالثة العشوائية والمضبوطة من Gam-COVID-Vac في روسيا فعالية عالية وقدرة مناعية وملف تعريف جيد للتحمل لدى المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر".





كما تقول الدكتورة إينا في دولجيكوفا من شركة Gamaleya -المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في The Lancet، إن لقاح سبوتنيك يستخدم بالفعل على نطاق واسع في روسيا.





و لم يجد الباحثون أي عواقب سلبية خطيرة للتطعيم، تضمنت الآثار الجانبية المبلغ عنها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وألم في موقع الحقن.





وكان سبوتنيك أول لقاح لفيروس كورونا يتم إطلاقه في جميع أنحاء العالم.





وانتقد المجتمع الدولي تحرك روسيا لبدء استخدامه على نطاق واسع العام الماضي ، قبل اكتمال جميع التجارب وتحليل النتائج.





من المرجح أن يؤدي إطلاق نتائج المرحلة الثالثة إلى زيادة الثقة في اللقاح الروسي.





ولقد تم انتقاد تطوير لقاح سبوتنيك بسبب التسرع غير الملائم والالتفاف وغياب الشفافية، ولكن النتيجة المذكورة هنا واضحة والمبدأ العلمي للتلقيح واضح ،" قال البروفيسور إيان جونز ، جامعة ريدينج ، كتب البروفيسور بولي روي ، كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة ، الذين لم يشاركوا في الدراسة ، في تعليق حول النتائج الجديدة.





نتائج جيدة مع كبار السن أيضًا





تضمنت أحدث تجربة لـلقاح 2144 مشاركًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، وكانت فعالية اللقاح في هذه المجموعة 91.8٪. تعرض لقاح فيروس كورونا البريطاني الذي طورته شركة AstraZeneca لانتقادات لعدم اختباره عددًا كافيًا من الأشخاص من هذه المجموعة المعرضة للخطر .





يحتوي لقاح كورونا الروسي على اثنين من ناقلات الفيروسات الغدية (فيروس البرد الشائع) التي تم تعديلها لتحمل الجين الخاص ببروتين السارس SARS-CoV-2 ، مما يجعل اللقاح مشابهًا للقاح AstraZeneca بالطريقة التي يعمل بها.





لاحظ مؤلفو الدراسة أنه نظرًا لأنه تم اكتشاف حالات كورونا فقط عندما أبلغ المشاركون عن الأعراض بأنفسهم ، فإن تحليل الفعالية يشمل فقط حالات أعراض كورونا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى كفاءة اللقاح عندما يتعلق الأمر بحالات كورونا غير المصحوبة بأعراض وانتقالها.