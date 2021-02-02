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مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف تفاصيل زيارة رئيس الكونغو لمصر.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:34 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس الكونغو
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محمود محسن
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن العلاقة بين مصر والكونغو تاريخيا علاقة ذات خصوصية، مؤكدا أن  الرئيس الكونغولى اكد ذلك خلال زيارته لمصر وقبل أيام من رئاسته للاتحاد الافريقى.


وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن  الكونغو دولة رئيسية فى حوض النيل.
 

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن العلاقات انتقلت لتشهد التأكيد على عمق العلاقة الإستراتيجية بين مصر والكونغو وسعي الكونغو للاستفادة من الخبرات المصرية .


وأشار حجازي إلى أن الرئيس السيسي أكد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والامنية والاقتصادية والتنموية خاصة أن  الكونغو من اكبر البلاد الافريقية و يمر بها نهر الكونغو العظيم ويوجد مشروعات كبيرة للربط الكهربائي بين مصر والكونغو لتوليد الكهرباء.
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