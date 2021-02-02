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محافظات

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:59 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن المهندس كمال فتحي مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ،  زيادة المساحة المنزرعة من القمح العام الجاري.

وقال مدير إدارة الإرشاد الزراعي، شهد موسم القمح 2021، زيادة المساحة المنزرعة بما يقرب من ٤  الاف فدان، مشيرا إلي زيادة المساحة المنزرعة من القمح بمحافظة الاسماعيلية إلي ٤٣٩٥٠ فدان، بالمقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٠ ، حيث تم زراعة  ٤٠  الف فدان، لافتا إلي زيادة  مساحة الموالح وبدء تقليع محصول بنجر السكر.

من جهته، قال المهندس علي غنيم مدير الشؤون الزراعية أن المساحة المقررة لتحويل الري من ري غمر لحديث في محافظة الاسماعيلية هي ٢٥ ألف فدان، لافتا إلي تحويل ١٢ الف فدان للري الحديث خلال ثلاثة أشهر الماضية، مع إستمرار تلقي طلبات المزارعين بالتحويل من نظام الري القديم.

بينما أشار المهندس أحمد شوقي مدير مركز المرشد الزراعي والتقدم الي أهمية الري الحديث من حيث توفير مياه الري مما يتيح التوسع الزراعي وزيادة المساحات المنزرعة وتوفير الأسمدة والمبيدات وما يترتب عليه من زيادة  دخل المزارع.

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زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية
زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية
زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية
زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية
زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية
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