وسط خلافات واعتراضات.. ملتقى الحوار الليبي يصوت على مناصب المجلس الرئاسي

واصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعهم لليوم الثاني في جنيف لاختيار السلطة التنفيذية، حيث يصوت الملتقي على مناصب المجلس الرئاسي.





وفى ظل مساعي ليبيا لتوحيد مؤسسات الدولة من خلال اختيار الشخصيات التي تترأس المجلس الرئاسي ظهرت بوادر خلافات حيث طالب عدد من أعضاء الملتقى السياسي الليبي باستبعاد جميع المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة الذين يشغلون مناصب عليا ومن لا ينطبق عليهم الشروط والتشريعات مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية وفقًا لتقرير قناة الغد.





ومن جانبه تعهدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز" بأن تتم عملية اختيار السلطة التنفيذية بكل شفافية بما يلبى تطلبات الشعب الليبي.





وقامت البعثة الأممية بنشر قائمة المترشحين للمجلس الرئاسي الذى يبلغ عددهم ٢٤ بينهم امرأة بينما ترشح لرئاسة مجلس الوزراء ٢١ شخصا.





وتتولى لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء التحقق بأن الترشيحات المقدمة متوافقة مع الشروط المعلن عنها على مدار الجولة التي ستستمر ٥ أيام.





وتعهد المرشحون باحترام خارطة الطريق التي اقرها ملتقى الحوار السياسي وبتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم داخل وخارج ليبيا.





وشددوا على التزامهم بعدم خوض الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية المقررة حتى نهاية العام الجاري.







