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محافظات

حملة تفتيشية على 12 منشأة غذائية في بني سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:38 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التى يزداد الطلب عليها فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية ، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك  قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية  بعمل حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمدينة بني سويف، وذلك بالتنسيق مع الجامعة والجهات المعنية.


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قامت  الحملة  بالمرور على 12 منشأة ، وتم سحب عدد 18عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل للتحليل، وإعدام 55 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها  الطبيعية، وتحرير عدد7 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادات صحية.
 

فضلا عن تحرير  عدد 4 محاضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، حيث شارك في الحملة كل من: الدكتورة شيماء سلامة ، رومانى رأفت ، جورج سعد ، حنا يوسف ، ومحمد سيد .
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