مديرو إدارات جدد بجامعة الأزهر.. تعرف عليهم

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الأستاذة انتصار عزت سعد الطويل، باحث شئون تعليم؛ لتسيير أعمال مدير إدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر.

,تدرجت مدير إدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر في مراحل التعليم المختلفة؛ حيث حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ثم التحقت بالعمل في جامعة الأزهر بالقاهرة في الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، باحث شئون تعليم، ثم تدرجت في إدارة شئون التعليم لعدة سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمل بمكتب المتابعة التابع لمكتب الدكتور رئيس الجامعة، وعملت لعدة سنوات في مكتب المتابعة، وقامت بالعمل على أكمل وجه من خلال جولات متابعة شملت مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ثم بعد ذلك صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفها مديرًا لإدارة خدمة المواطنين بجامعة الأزهر.

,حصلت مدير إدارة خدمة المواطنين على عديد من الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي، والتحول الرقمي.





محمد عبد الخالق مديرًا عامًّا للشئون القانونية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ قرارًا بتكليف الأستاذ محمد عبد الخالق مرسي أحمد، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر. حصل مدير عام الشئون القانونية الجديد على ليسانس الحقوق دور مايو 1989م من جامعة عين شمس، ثم التحق بالعمل في جامعة الأزهر، وعين في وظيفة باحث شئون قانونية بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم تدرج في الوظائف القانونية حتى وصل إلى مدير إدارة، ثم رقي بعد ذلك وانتقل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بمدينة نصر بدرجة مدير إدارة قانونية، وكلف بالعمل مستشارًا قانونيًّا بمركز الدراسات والبحوث الفيروسية بجامعة الأزهر، ثم تولى مدير الإدارة القانونية بالكليات الشرعية بقطاع الدراسة، والتي تضم كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، ثم صدر قرار رئيس الجامعة بتعينه مديرًا عامًّا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم بعد ذلك صدر قرار تكليفه بالعمل بالمكتب الفني لفضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، ثم صدر قرار بتكليفه مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشئون القانونية لجامعة الأزهر. حصل عبد الخالق على عديد من الدورات التدريبية بمركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي برئاسة مجلس الوزراء في برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية بدرجة مدير عام، إضافة إلى حصوله على دورات تدريبية في الشئون القانونية وإجراءات التقاضي بنفس المركز، إضافة إلى حصوله على دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.



