مطاوع: لابد من الوصول للاتفاق قبل بداية العام المائي فيما يخص أزمة سد النهضة

أكد الدكتور بد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أن رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقي أمرا يجعلنا نتعشم تحقيق تقدم ايجابي في أزمة سد النهضة. الدكتور





وأضاف مطاوع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الكونغو لمصر في غاية الأهمية، متابعا أن السودان تريد من الملء الثاني بزيادة نسبة المياة التي تأخذها من نهر النيل وهنا بدأ تخوف كبير في دولة السودان.





وتابع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أنه لابد من الوصول للاتفاق قبل بداية العام المائي وهذا الأمر في غاية الأهمية وعلينا الحذر بشدة منه.

ووفي السياق نفسه أشار مطاوع، إلى أن خلال الفترة المقبلة متوقعا حدوث أزمات في القرن الأفريقي.



