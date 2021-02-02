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خالد عكاشة: رئيس الكونغو على دراية كاملة بملف أزمة سد النهضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:42 م
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي شهدت عددًا من التعثرات والبطء، مضيفا لم نر نتائج إيجابية ملموسة.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، وتقدمه برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر والسودان دخلا علمية التفاوض مع الجانب الأثيوبي ولديهما انفتاح واقبال في التفاوض، مشيرا إلى أن الكونغو تعلم المخاطر و تحفظات السودان.

وأشار العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن دولة الكونغو من الممكن أن تؤثر في أزمة النهضة بالإيجاب ونخطو إلى الأمام في هذا الأمر، مؤكدا أن رئيس الكونغو شخصية سياسية جيدة ولديه دراية كاملة بملف سد النهضة، ودور الكونغو في أزمة سد النهضة مهم جدا.

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