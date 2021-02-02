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رياضة

هيثم شعبان : سيراميكا كليوباترا أدى مباراة جيدة.. وأسوان أضاع الوقت

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:48 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن حزنه الشديد لفقدان فريقه نقطتين بتعادله في مباراة اليوم أمام أسوان، موجها الشكر للاعبين على ما بذلوه في اللقاء.


وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على النتيجة، كنا نسعى للحصول على النقاط الثلاث ولكن للأسف لم تتحقق وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق".


وتابع :"ذاكرنا فريق أسوان بشكل جيد وحاولنا فك الدفاعات بأكثر من شكل خاصة وأنه كان منظمًا، ووصلنا بالفعل، وسنحت لنا فرص عدة، وأهدرناها".


وواصل :"خلقنا فرصا للتهديف وعانينا من غياب التوفيق، وكنا نعرف أن فريق أسوان يلعب على الكرات الثابتة، لكن للأسف حدث ما كنت أخشاه، واهتزت شباكنا من ركلة ركنية".


وأضاف :"تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء على ضرورة العودة للمباراة، ونجحنا في الشوط الثاني ولكن الوقت تم إهداره بشكل واضح للجميع، ولو راجعنا الزمن الفعلي للمباراة سيكون أقل بكثير من الملعوب، وللأسف لم يتم ردع لاعبي أسوان عن إهدار الوقت".


وواصل :"خسرنا نقطتين في مباراة اليوم وهي صفحة وانطوت.. ونبدأ من الآن العمل للمباراة المقبلة".


وتابع المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا :"أرفض الضغط على اللاعبين واستعجالهم  لإحراز هدف في الربع ساعة الأولى من المباراة، فنحن نلعب مباراة مدتها 90 دقيقة".


وقال شعبان :"فريق أسوان قام بإغلاق الملعب بشكل جيد و نجحنا في فك دفاعاتهم وأهدرنا أكثر من فرصة".


وأكمل :"تلقينا هدفا في وقت صعب جدا، والشخصية القوية ساعدتنا على إدراك التعادل في الشوط الثاني".


واختتم :"الفريق يعاني من غيابات مؤثرة وصل عددها إلى 5 لاعبين، ولكن علينا أن نتعامل مع كل الظروف".

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