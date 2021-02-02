رئيس قطاع الآثار يوضح استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية..فيديو

قال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، هناك تعليمات من الحكومة بعناية القاهرة الفاطمية والتراثية والعمل على اعادة رونقها الأثري وهذا بجانب الانتهاء من العاصمة الادارية الجديدة .





أضاف اسامة طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "دى ام سى" ، مصر تريد إيصال رسالة للعالم وهي أننا لا نهمل الآثار القديمة ونهتم بالحديثة فقط مؤكدا ان القاهرة التراثية تمثل عمق تاريخي وجذور أصيلة تدل على العاصمة الإدارية الجديدة .



