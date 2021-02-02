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رئيس قطاع الآثار يوضح استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:41 م
الآثار
الآثار
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إبراهيم القادري
قال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، هناك تعليمات من الحكومة بعناية القاهرة الفاطمية والتراثية والعمل على اعادة رونقها الأثري وهذا بجانب الانتهاء من العاصمة الادارية الجديدة .

أضاف اسامة طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "دى ام سى" ، مصر تريد إيصال رسالة للعالم وهي أننا لا نهمل الآثار القديمة ونهتم بالحديثة فقط مؤكدا ان القاهرة التراثية تمثل عمق تاريخي وجذور أصيلة تدل على العاصمة الإدارية الجديدة .

واوضح أسامة طلعت ، هناك العديد من المشروعات التي سنقوم بتطويرها  تخطت مرحلة الدراسة وبدأنا في تنفيذها بالفعل ومنها تطوير ساحة المشهد الحسيني وتطوير ميدان السيدة عائشة .
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