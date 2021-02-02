ننشر شروط مسابقة الأم المثالية بديوان محافظة بني سويف.. تفاصيل

أعلنت محافظة بني سويف "وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام" عن تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات.





أوضحت شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، بهدف تعظيم دور الأم العاملة ، خاصة في ظل الظروف الراهنة ، مشيرة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام وعضوية مديري( وحدة شؤون المرأة، شؤون الإعاقة،الشؤون القانونية،الشؤون المالية والمتابعة والتفتيش المالي والإداري والموارد البشرية) بديوان عام المحافظة ،حيث تتولى اللجنة فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقًا لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة وهي .. أن تكون إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات، أ لا يقل سن الأم عن 50 سنة، أن تكون الأم متميزة في أداء عملها وأدت رسالتها تجاه أبنائها، استطاعت تشجيع أبنائها في الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا، ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء... (وتُستثنى من هذا الشرط العاملات بالوحدات المحلية القروية "4 أبناء فقط") ، في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع.

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واشترطت المحافظة في الاعلان عن ضرورة توافر الأوراق مثل طلب باسم السيد السكرتير العام للمحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه الاسم، مكان العمل ، طبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة ، ورقم التليفون، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها، صورة بطاقة الرقم القومي ، صور من شهادات ميلاد الأبناء، إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج ، إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة العمل ، بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل ، عدد 2 صورة شخصية حديثة للأم المتقدمة، صورة من شهادة التأهيل في حالة الأم من ذوي الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة ، إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات





ويتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المراة بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف ،حيث يستمر تلقى الطلبات من اليوم و حتى يوم 28 فبراير2021 وسيتم الإعلان عن الفائزات في 10 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس القادم في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأسرة .



