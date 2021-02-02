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الصحة السعودية: عودة منحنى إصابات كورونا للصعود بنسبة 200%

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:49 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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ندى عبد العزيز
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد عبد العالي، "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، والعالم مازال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".

وأكد "عبد العالي"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية لكى نكون في مأمن صحي لأن الجائحة مازالت مستمرة بشدة.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى عودة منحنى إصابات فيروس كورونا بالصعود، موضحًا "لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.

وعلى جانب آخر، أصدر أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية "مكة المكرمة" المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارا عاجلا للبلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة، بضرورة التوجيه والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد شدد القرار على ضرورة إلزام جميع المنشآت التجارية والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة بمكة المكرمة، باتباع الإجراءات الوقائية، إضافةً إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحلات التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة.

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