إيقاف أعمال بناء دور مخالف ببنى سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف اليوم بإيقاف حالة أعمال صب سقف ببرج بالدور السابع مخالف لقرار البناء والتحفظ على مواد البناء والتشوينات بحي الأزهري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وقال رئيس المدينة فى بيان له، إنه تم تنفيذ الحملة بني سويف تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشيرا إلى أنه قام بالتنفيذ المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية والاستاذ نادي مرداش نائب رئيس المدينة وتنفيذيي الوحدة.

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