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محافظات

إيقاف أعمال بناء دور مخالف ببنى سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:23 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف اليوم بإيقاف حالة أعمال صب سقف ببرج بالدور السابع مخالف لقرار البناء والتحفظ على مواد البناء والتشوينات بحي الأزهري  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

وقال رئيس المدينة فى بيان له، إنه تم تنفيذ الحملة بني سويف تنفيذا لتعليمات  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشيرا إلى أنه قام بالتنفيذ المهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية والاستاذ نادي مرداش نائب رئيس المدينة وتنفيذيي الوحدة. 
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من جانب آخر كلف الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد  اجتماع لمتابعة خطة عمل المحافظة في مجال تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة. 

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة  لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة،حيث حضر الاجتماع  هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وهيثم محمد مدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة ، ورؤساء المدن. 
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