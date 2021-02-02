الزراعة: تسهيل الحصول على تراخيص عمل صوب زراعية .. فيديو

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة إن الوزارة تعمل الآن مع المزارع يدا بيد وهذا ما جعلنا نقوم بتسهيل الحصول على ترخيص إنشاء الصوب الزراعية الإدارةالآنعلىترخيص





وأضاف محمود عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، مشروع الصوب الزراعية يقوم بعمل توازن لدى المستهلك لان المواطن له حق الحصول على السلع الغذائية في اى وقت وبالسعر المناسب .



