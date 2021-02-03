الشغل مش عيب.. فني تكييف يواجه البطالة والركود ببيع "قهوة على الرمل" في قنا.. شاهد

حالة الركود التى يتسبب فيها فصل الشتاء لكثير من الحرف والمهن، مع النتائج والتأثيرات الاقتصادية التى سببها فيروس كورونا المستجد، دفعت الشاب مصطفى محمد رأفت" كهربائى وفني تكييف" إلى البحث عن بدائل وحلول لحالة البطالة التى يعيشها.

المشروع المبتكر، اهتم بالبحث عن أفكار غير تقليدية، لضمان المنافسة بقوة مع المنافسين، وإيجاد رواد وجمهور، قبل البدء فى تجهيز التروسيكل وما يحويه من بضائع، تكلفتها غير بسيطة، مع ضرورة ألا ترتبط بموسم معين كما هو الحال بمهنة فنى التكييف التى ترتبط بفصل الصيف.



عشاق القهوة كان الهدف الأهم أمام" مصطفى"

وجد فيهم الجمهور المستهدف لتقبل ودعم مشروعه، فاختار و قرر تلبية رغباتهم فى احتساء قهوة على الرمل الساخن، والتى تكاد تكون غير موجودة فى محافظة قنا، رغم انتشارها فى الكثير من المحافظات، والتى تعطى مذاقًا خاصة للقهوة لا يعرف قيمته إلا عشاقها.





اختيار نوع المشروع لم يكن النقطة الوحيدة التى وقف أمامها كثيرًا قبل البدء فى تنفيذ الفكرة، فقد كان اختيار المكان أيضًا من أهم العناصر اللازمة لنجاح المشروع وضمان استمراره، وهو ما تحقق باختيار مفترق طرق بمدخل مدينة نقاده ليربط بين المدينتين القديمة والجديدة.





وقال مصطفى محمد رأفت، كهربائى وفنى تكييف، إنه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، أضطر للبقاء فى المنزل؛ لعدم وجود أعمال تركيب أو صيانة للتكييفات، وكنت انتظر فصل الصيف بفارغ الصبر، وكنت راضيًا بذلك، لكن مع ظهور فيروس كورونا المستجد، زاد الأمر تعقيدًا وطالت مدة الركود والبقاء بلا عمل فى المنزل، وهو أمر لا يصح معى كشاب مسئول عن أسرة.





و تابع رأفت، حالة البطالة التى عشتها و عاشها الآلاف مثلى، دفعتنى للتفكير فى عمل مشروع ينقذنى من هذا الوضع السىء الذى وجدت نفسى فيه، فقررت البحث عن فكرة غير تقليدية يتقبلها الناس و توفر لى دخلا يعيننى على تلبية احتياجات المعيشية أنا و أبنائي، فكانت فكرة عمل قهوة على الرمل، وهى فكرة تكاد تكون غير موجود بـمحافظة قنا، فالكل يسويها من خلال الأفران والطرق العادية، خاصة أن تسويتها على الرمل يلقى إقبال كبير من عشاق القهوة.





وأضاف رأفت، بعد الاستقرار على الفكرة كان لابد من اختيار المكان الملائم والمناسب لتنفيذها، لضمان اكتمال عناصر النجاح للمشروع، لأننى ليس لدى رفاهية التجريب، رغم إيمانى التام بأن الأرزاق من عند الخالق- سبحانه وتعالى-، فاخترت مكان يربط بين شرق مدينة نقادة و غربها، وسط منطقة فسيحة يقصدها الكثير من المواطنين، و لا تتسبب فى أى ازعاج أو تعيق حركة المرور.





وأشار رأفت، إلى أن القهوة على الرمل لها مذاق خاص لا يقدر قيمته إلا عشاقها، لأن الرمل يحتفظ بحرارة الكوب، و كان يضطر فى البداية للحفاظ على تميزه بين الآخرين، إلى شراء الرمل من القاهرة، وفى الفترة الأخيرة يتولى أحد أصدقائه إحضاره له من "مقلة لب".





وأوضح رأفت، أن الشكل الجمالي للتروسيكل الذى يجهز عليه القهوة، دفع الكثير من الشباب للتصوير معه و نشر صورهم على "فيس بوك"، وهو ما ساهم فى جذب زبائن جدد، خلال فترة عمله التى يبدأها من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.





و يأمل رأفت، أن توافق الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، على تخصيص المكان الموجود به حاليًا، كنوع من المساندة للشباب، مع تكفله بكافة الإجراءات اللازمة والعمل على تنظيف وتشجير المنطقة.

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