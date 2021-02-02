القصاص: نساهم فى دعم وتطوير البحوث للبحث عن التميز بجامعة حلوان

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.





وفى هذا الاطار صرح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان أن وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة تساهم من خلال ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.





اقرأ أيضا :









وذالك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.





جدير بالذكر انه قد اطلقت جامعة حلوان فاعليات ورشة عمل الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر تطبيق زووم، والتى نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بالجامعة .





و تعد ورشة العمل أُعدت للمهتمين بالبحث العلمي في المجالات الإنسانية والاجتماعية.