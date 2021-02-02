وكيل الخطة والموازنة يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار المجتمعي بمشروعات المنطقة البترولية في أسيوط

انتقد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة توصيات الحوارات المجتمعية والنقاشات الجادة التي تم إجراؤها بمشروعات المنطقة البترولية بأسيوط بنطاق بقرية "جحدم" والخاصة بشركات "أنوبك" وأسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول.





وجرى الحوار المجتمعي بحضور محافظ أسيوط وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والطبيعية والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني وجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع وكان علي رأس توصياتها تعيين نسبة العمالة من أهالي القرية المحيطة والقري المجاورة مثل جحدم وبني غالب وغيرها وكذلك المشاركة المجتمعية من هذه الشركات للمجتمع المحيط وتنمية القري وتطويرها من باب المسئولية المجتمعية لهذه الشركات ، حيث إن قرية جحدم من القري الأكتر فقرًا التي يتم تنفيذ برنامج "حياه كريمة" بها.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس والمخصصة لإلقاء وزير البترول المهندس طارق الملا بيانه عن أداء وزارته خلال السنوات من 2018 وحتى 2020.





وتساءل عمر عن كيفية تعيين عمالة غير فنية من خارج أبناء محافظة أسيوط رغم أن أسيوط من المحافظات الفقيرة وتجاهل توصيات الحوار المجتمعي وتقييمات الأثر البيئي بالمنطقة وتعيين عمالة من خارج أبناء محافظة أسيوط تكلف الشركات البترولية أعباء مالية من انتقالات وسكن رغم توافر كافة الشروط للخريجين من أبناء القري المجاوره وهذا حقهم الأصيل في العمل داخل الشركة.





وأشاد النائب ياسر عمر بدور وزير البترول ومشروعات الوزارة في تطوير المشروعات البترولية بأسيوط ورفع كفاءتها وتوفير الاحتياجات البترولية من هذه الشركات لخدمة صعيد مصر.



