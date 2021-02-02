خاص| شقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

تخضع إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي لـ عملية جراحية في الغدة الدرقية خلال الأيام المقبلة بحسب تصريحات لـ صدى البلد.





وكانت قد أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.





وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة لصالح شقيقات أحمد زكي على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.





وقالت ايمان عطية شقيقة أحمد زكى لـ "صدى البلد" : قمنا برفع دعوى قضائية من أجل الحصول على مقتنيات الفنان أحمد زكى ورغم صدور حكم لصالحنا الا اننا لا نعرف مقتنياته.





وأضافت ايمان ان ما تردد بشأن مقتنيات احمد زكى هو ان شقيق الفنان الراحل هيثم احمد زكى "رامى بركات" عرض عليه من احد الاشخاص فى الخليج أن يحصل على المقتنيات مقابل مبلغ كبير من المال ولكن لا نعلم مدى صحة هذا الأمر.





وتابعت : أرغب فى تنفيذ وصية شقيقى قبل موته عندما قال حافظوا على تاريخي".